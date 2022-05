Victor foi sorteado após adquirir uma peça NFT - Reprodução

Victor foi sorteado após adquirir uma peça NFTReprodução

Publicado 10/05/2022 09:12 | Atualizado 10/05/2022 09:29

O engenheiro de 28 anos, Victor Correia Hespanha, de Minas Gerais, ganhou uma viagem turística ao espaço pela empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, mas ainda não há data definida para a missão, chamada de NS-21.

O mineiro foi sorteado pela Crypto Space Agency (CSA) depois de comprar uma NFT. A empresa fez um sorteio no último dia 30 com os nomes de todos os compradores das 5.555 NFTs colocadas à disposição do público. As peças virtuais foram disponibilizadas no dia 25 de abril, cinco dias antes do sorteio. Victor fez a compra pensando em diversificar seus investimentos.

A empresa pretende enviar outro comprador de NFT ao espaço ainda este ano. Segundo a CSA, sua missão é unir a tecnologia da indústria espacial com o mercado de criptomoedas.

Victor será o segundo brasileiro a ir ao espaço. O primeiro foi o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, que foi à Estação Espacial Internacional (ISS) em 2006.

Em seu Twitter, Victor comentou a oportunidade de ir ao espaço. "Feliz demais em representar o Brasil e o sonho de muitos brasileiros na próxima missão da @blueorigin! Surreal saber que eu vou ser o segundo brasileiro a ir ao espaço! Muito obrigado @cryptospaceage por proporcionar isso! Vamos juntos!!", publicou.

O primeiro voo tripulado da Blue Origin teve o próprio Jeff Bezos a bordo e aconteceu em julho de 2021.