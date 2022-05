Governo lança Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante para reunir informações da plataforma gov.br - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Governo lança Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante para reunir informações da plataforma gov.brMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 10/05/2022 13:18

Brasília - O governo federal criou o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante, local em que os alunos da educação básica e superior podem obter informações e serviços por meio da plataforma gov.br. O site concentra dados e serviços relativos ao Ministério da Educação (MEC) e às outras pastas.

Em poucos cliques, o estudante consegue obter ou protocolar documentos; realizar ações nos programas do MEC: Enem, Sisu, Prouni, Enade e Fies; efetuar pesquisas por universidades, institutos ou outras entidades educacionais; obter informações sobre programas de assistência social na educação e sobre os serviços de finanças, impostos e gestão pública.

O novo endereço eletrônico também permite cadastrar currículo; pesquisar sobre os serviços das Forças Armadas e Defesa Civil; buscar vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e agendar entrevistas com possíveis empregadores. Além disso, o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante tem biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes.



“Estamos colocando o governo na palma da mão dos brasileiros, facilitando a vida dos cidadãos por meio do Gov.br”, destaca o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mário Paes de Andrade. “Queremos oferecer uma experiência cada vez mais fluida, intuitiva e personalizada para os estudantes que acessam os serviços digitais da plataforma”, complementa.



Para o subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do MEC, André Castro, essa entrega significa o aprimoramento e avanço na unificação da oferta de serviços, por perfil, auxiliando o estudante em vários momentos da vida.

“Os serviços disponibilizados percorrem a trajetória do estudante, apoiando-o em diversas interações necessárias ao longo de sua jornada. Alguns destes sequer são conhecidos pelos estudantes. Esta é uma iniciativa importante da Secretaria de Governo Digital, que envolve diversos órgãos governamentais, dentre eles o Ministério da Educação que é o responsável por levar até o cidadão serviços acessíveis e úteis para o fortalecimento de políticas públicas", explica o subsecretário.



Ainda há outros recursos, serviços e soluções do MEC focados nos aspectos pedagógicos que também serão incluídos ao site e, em breve, serão divulgados, assim como uma nova iniciativa do Ministério para fortalecimento da tecnologia nas ações de recuperação das aprendizagens pós-pandemia.