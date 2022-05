País acumula 664.390 vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 10/05/2022 20:31 | Atualizado 10/05/2022 20:39

O Brasil registrou novos 20.143 casos de covid-19 nas últimas 24h, contabilizando 30.594.388 infecções desde o início da pandemia. No período, foram registrados 198 novas mortes, totalizando 664.390 em todo o território nacional.



Por problemas técnicos, Acre e Amapá não atualizaram os números do dia. Desta forma, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) manteve o reporte enviado ontem.

A média móvel de casos aumentou 7% em uma semana. No último dia 3, eram 14.910, e hoje, o índice fechou em 15.994.



A média móvel de casos, no entanto, aponta para uma queda no mesmo período de tempo. Na terça-passada foi de 118, e hoje, de 99 (-16%), a menor desde 8 de abril de 2020.