Soldado Alexandre foi o primeiro a ser mortoReprodução

Publicado 10/05/2022 13:44 | Atualizado 10/05/2022 15:47

Mais de três mil alunos foram afetados com a suspensão das aulas em 14 escolas de Salvador, na Bahia, nesta terça-feira. As regiões afetadas foram Águas Claras, Cajazeiras e Fazenda Grande. A medida foi tomada por conta do clima de tensão que domina parte da cidade desde as mortes de três policiais militares.

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador alegou que vai avaliar a situação e irá definir uma data para o retorno das aulas quando houver tranquilidade e segurança. Escolas estaduais da região também foram afetadas na segunda-feira, mas já retomaram as atividades. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Desde o último sábado três policiais foram mortos em Salvador. O primeiro deles, o soldado Alexandre Menezes, morto com um tiro na cabeça, em Águas Claras. Ele estava de serviço com um grupo de agentes. Um soldado foi atingido na orelha, de raspão, enquanto estava ao lado do soldado Menezes na viatura.

O corpo de Menezes foi sepultado no domingo (8), no Cemitério da Baixa de Quintas e dois policiais que estavam presentes, Vitor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira, foram mortos ao sair do velório de Menezes. Ambos estavam a paisana.

Confira as unidades afetadas pela decisão da pasta de Educação de Salvador

Águas Claras



Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho das Crianças;

Escola Municipal Eduardo Campos;

Escola Municipal Francisco Leite;

Escola Municipal Iraci Fraga;

Escola Municipal São Damião.



Cajazeiras VI



Escola Municipal Dois de Julho

Cajazeiras VII

Escola Municipal Irmã Dulce

Cajazeiras VIII

Escola Municipal Professor Ricardo Pereira

Cajazeiras XI

Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano



Fazenda Grande I



Escola Municipal Cristo Rei

Escola Municipal Ulisses Guimarães

Escola Municipal Beatriz de Farias

Fazenda Grande II

Escola Municipal da Fazenda Grande II



Fazenda Grande IV



Escola Municipal Recanto do Sol