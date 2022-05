Moraes defendeu a democracia e o judiciário durante discurso deste sábado, em Salvador - Reprodução / TV Bahia

Publicado 14/05/2022 12:45 | Atualizado 14/05/2022 12:49

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, discursou neste sábado, 14, no Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Salvador. Ele, que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) este ano, disse que a democracia no Brasil será garantida com votação limpa, transparente e através de urnas eletrônicas.

"Em 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais, e o Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia", disse Moraes.

O ministro também citou as propagações de notícias falsas durante o período de campanha e disse que "milícias digitais" atacam a democracia e trabalha para que a população duvide da mídia tradicional.

"A internet deu voz aos imbecis. Hoje qualquer um se diz especialista, veste terno, gravata, coloca painel falso de livros e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, além de atacar o Judiciário", disse.

Moraes defendeu o poder judiciário e disse que a responsabilidade de defender a democracia era de todos os magistrados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também levantou a pauta. "É inimaginável que chegaríamos em 2022 precisando defender o judiciário e a democracia em tempos de atentados nocivos à sociedade brasileira", disse.

O congresso de magistrados é realizado a cada três anos, mas, desta vez, passou por um hiato de quatro por conta da pandemia. Em 2022, o tema do encontro é eleições a desinformação derivada da disseminação de notícias falsa.