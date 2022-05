As inscrições estarão abertas do dia 24 de maio até o dia 4 de junho - Imagem Internet

Publicado 16/05/2022 10:04

O Inep publicou, na manhã desta segunda-feira (16), o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. De acordo com a publicação feita no Diário Oficial, as inscrições estarão abertas do dia 24 de maio até o dia 4 de junho. A prova será aplicada no dia 28 de agosto, conforme já divulgado anteriormente pelo Inep.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, o Encceja confere competências, habilidades e conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada.



As inscrições para o Encceja são gratuitas. O candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos para prestar a prova de nível fundamental e, no mínimo, 18 anos para realizar a prova de nível médio.

Devido aos impactos da pandemia, o Encceja 2022 não irá exigir justificativa de ausência para os candidatos que faltaram ao exame em 2020. Portanto, os faltantes da última edição não precisam pagar a taxa de ressarcimento para se inscrever.



Entretanto, os candidatos que faltarem à aplicação do Encceja 2022 deverão justificar ausência ou pagar a taxa de ressarcimento para se prestarem a prova no próximo ano.