Já são 663.759 vidas perdidas desde o início da pandemia - Nelson Almeida/AFP

Já são 663.759 vidas perdidas desde o início da pandemiaNelson Almeida/AFP

Publicado 16/05/2022 20:06

Segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 13.510 novos casos de covid-19, e 69 óbitos relacionados em 24h.



Os números estão abaixo do patamar recente em razão da falta de expediente nas unidades e secretarias de saúde no fim de semana. A partir de amanhã, terça, eles tendem a se normalizar.

Ao todo, já são 30.701.900 testes positivos para a doença desde o início da pandemia no Brasil, em 2020. O número de mortes confirmadas é de 664.987. Por problemas técnicos, o Acre e o Piauí não atualizaram os dados.



A média móvel de casos aparece com uma leve alta de 12% em relação à ultima segunda-feira, de 16.178 para 18.236 - a maior desde 14 de abril.



A média móvel de mortes também subiu, essa 35%, desde a semana passada, e foi de 84 para 114, a maior do mês de maio até então.