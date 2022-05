Paulo Cupertino foi preso nesta segunda-feira, 16 - Divulgação/Polícia Civil

Paulo Cupertino foi preso nesta segunda-feira, 16Divulgação/Polícia Civil

Publicado 17/05/2022 09:46 | Atualizado 17/05/2022 10:24

Paulo Matias Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, em junho de 2019, passará por audiência de custódia nesta terça-feira. Ele passou a noite na cadeia no 77º DP (Distrito Policial), em Santa Cecília, na região central de São Paulo e afirmou ser inocente. Cupertino irá responder por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Segundo relatos, a madrugada foi tranquila e Paulo acordou logo cedo. Na noite desta segunda, quando foi capturado, ele por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Cupertino foi preso em um hotel na Zona Sul de São Paulo, próximo ao local onde os crimes aconteceram.



De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), Cupertino assassinou o ator e os pais por não aceitar o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o rapaz. Imagens das câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos pais o ator: João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

O crime aconteceu em frente à casa em que Isabela com a mãe, na Pedreira, Zona Sul de São Paulo.

Prisão

A prisão de Paulo foi realizada após uma informação encaminhada à equipe do 98º Distrito Policial. Os agentes foram até o local indicado o encontraram.



Cerca de 90 denúncias sobre o paradeiro de Cupertino foram registradas durante o período em que ele esteve foragido. Segundo o Instituto São Paulo Contra a Violência, ele foi visto em 25 cidades paulistas, oito municípios de sete outros estados, em uma cidade argentina e em outros cinco locais não identificados.

Interpol

Paulo Cupertino Matias tinha seu nome em primeiro lugar na lista da Difusão Vermelha da Interpol, organização que buscas os criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo.