Cupertino é preso após três anos foragido Reprodução

Publicado 17/05/2022 15:08

Foi preso em São Paulo nesta segunda-feira, 16, uma das pessoas mais procuradas do Estado, Paulo Cupertino, que estava foragido havia três anos. Cupertino é acusado de matar o ator de Chiquititas Rafael Miguel, que tinha 22 anos, e os pais do jovem, por não aceitar o relacionamento de Raphael com a sua filha, Isabela Tibcherani, de 18 anos na época. Ele deverá responder pelo triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas.

Figuram ainda na lista de mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo outros 15 foragidos. Um deles é André de Oliveira, conhecido como "André do Rap" por compor músicas sobre a vida criminosa, é apontado como um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e é investigado por gerenciar o envio de cocaína à Europa, sendo o contato no Brasil da máfia italiana "Ndrangheta", uma das maiores organizações criminosas do mundo.

André era procurado pela Interpol e foi preso em 2019, em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, onde foram apreendidos dois helicópteros, um deles avaliado em R$ 7 milhões, e uma lancha, avaliada em R$ 6 milhões. Ele ficou conhecido por ter enriquecido "passando para trás" o PCC e tirando vantagem da estrutura da facção para negócios privados.

André foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, mas foi solto em 2020 em virtude de um habeas corpus expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda em 2020, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento em nova decisão da Suprema Corte que cassou a liminar anteriormente concedida ao réu, expediu mandado de prisão preventiva. Desde então o criminoso é procurado pela Justiça.

Outra acusada que figura entre os mais procurados do Estado é Sonia Aparecida Rossi, a "Maria do Pó", a única mulher que está na lista e considerada a traficante mais buscada do Brasil. Ela foi acusada de se envolver com a comercialização de grande quantidade de drogas e condenada a mais de 50 anos de prisão. Em uma de suas prisões, no ano de 2000, trocou tiros com policiais. Em 2006, fugiu da penitenciária e está foragida desde então, há 16 anos.

Veja a lista completa dos criminosos mais procurados de São Paulo:

André de Oliveira ("André do Rap"), 44 anos, procurado desde 2020 por tráfico internacional de drogas;

Caio Rodrigues, 27 anos, procurado desde 2013 por homicídio;

Ricardo Vieira Diniz ("Boy"), 30 anos, procurado desde 2018 por homicídio;

Marcos Guerreiro, 47 anos, procurado por homicídio qualificado;

William Ambrosio, 28 anos, procurado por roubo;

Horácio Nazareno Lucas, 32 anos, prpcurado desde 2018 por homicídio e estupro;

Cícero Oliveria dos Santos, 43 anos, procurado desde 1997 pelos crimes de homicídio e latrocínio;

Sonia Aparecida Rossi ("Maria do Pó"), 61 anos, procurada desde 2006 por tráfico de drogas;

Fabrício Pazini Aguiar Souza, 26 anos, procurado desde 2019 por extorsão mediante sequestro com resultado em morte;

Wellington Rodrigues Ferreira de Oliveria, 51 anos, procurado desde 1999 por homicídio, roubos e motim de presos;

William Gaona Becerra, 51 anos, procurado desde 2010 por extorsão mediante sequestro;

Marco Rodolfo Rodrigues, 48 anos, procurado desde 2010 por extorsão mediante sequestro;

Sandoval Amadeu Lopes, 34 anos, procurado desde 2014 por homicídio;

Diego Fernando Mendes, 37 anos, procurado desde 2006 por latrocínio;

Marcos Roberto de Almeida ("Tuta"), 52 anos, procurado por integrar organização criminosa.