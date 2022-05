Lampião e Maria Bonita, o fim dos reis do cangaço - Reprodução

Publicado 18/05/2022 12:38

No Superior Tribunal de Justiça de Sergipe, a Quarta Turma analisou nesta terça-feira, 17, a acusação feita por Expedida Ferreira Nunes, a única filha de Maria Bonita e Lampião. No processo, uma rede hoteleira de Pernambuco é acusada por publicidade em um de seus motéis. O STJ pediu uma análise do recurso contra a indenização decidida pela instância anterior sobre o direito de imagem dos pais de Expedida.

A indenização foi fixada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe em R$ 8 mil, mas a empresa recorreu ao STJ. No entanto, a administradora do motel recorreu ao STF e defende que é "inadmissível o uso exclusivo de pseudônimos ligados à cultura nordestina", disse a defesa.

Em um outdoor na beira da estrada foi divulgado o slogan: "Maria Bonita, acenda o Lampião", sem autorização da herdeira. Por conta da propaganda estar relacionada aos seus pais, Expedita processou a administradora do motel, afirmando o "uso indevido de imagens para fins comerciais, implicando a posse indevida do patrimônio imaterial dos personagens".