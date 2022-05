Ciclone Yakecan causa estragos no Sul - EPTC/Divulgação/JC

Publicado 18/05/2022 20:52

O ciclone subtropical Yakecan, que chegou ao Sul do Brasil nesta terça-feira (17), causou pelo menos uma morte no Rio Grande do Sul. A tempestade também deixou milhares de pessoas sem energia elétrica nos estados da região.

Antes mesmo de alcançar o território brasileiro, o ciclone provocou o naufrágio de um pequeno barco com três pescadores no Rio Grande do Sul. Um dos tripulantes, identificado como Ademar Silveira da Silva, de 51 anos, acabou morrendo. O corpo foi encontrado na manhã de terça-feira na Zona Sul de Porto Alegre, que registrou ventos de 80km/h.

O município também sofreu com a falta de luz, que afetou cerca de 200 mil pessoas. O Hospital de Tramandaí, que fica no município de mesmo nome, teve telhas arrancadas durante a ventania. No município de Três Cachoeiras, um ginásio municipal desabou na noite de terça-feira. As aulas foram suspensas em todo o estado.

Em Santa Catarina registrou ventos de 91km/h. No Litoral Norte do estado, o porto de Itajaí do Sul precisou ser fechado devido às fortes chuvas. Na Serra do Rio do Rastro, um caminhão foi virado pelo vento. A estação meteorológica da Polícia Militar Rodoviária do estado registrou ventos de 157 km/h na região, próximo ao município de Bom Jardim da Serra.

O ciclone Yakecan começará a se afastar do Sul nesta quinta-feira (19), mas as baixas temperaturas devem continuar.