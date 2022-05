Covid-19: Brasil tem 31,16 milhões de casos e 661,3 mil mortes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/05/2022 18:50

Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 103 óbitos e 13.525 novos casos relacionados à covid-19 nas últimas 24h. Com esse acréscimo, o país atingiu as 665.319 mortes em decorrência da doença, e 30.741.811 testes com resultado positivo desde o início da pandemia, no início de 2020.



Por problemas técnico no acesso aos dados, o Maranhão não atualizou suas informações. O Conass, portanto, considerou o reporte feito ontem, 17.

A média móvel de casos, que era de 16.469 na última quarta-feira, fechou em 17.718, um aumento de 7,5%. No mesmo período, os óbitos foram de 108 para os 115 registrados hoje.



São Paulo é o estado que lidera as estatísticas com mais de cinco milhões de casos. Minas Gerais, com três milhões, e Paraná, com dois milhão de casos, aparecem na sequência.



Com relação às mortes, São Paulo soma 168,8 mil, e é seguido por Rio de Janeiro (73.720), Minas Gerais (61.455) e Paraná (43.216).