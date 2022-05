Covid-19: Brasil tem 31,16 milhões de casos e 661,3 mil mortes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/05/2022 18:43 | Atualizado 23/05/2022 18:44

O Brasil chegou aos 30.803.995 casos confirmados e 665.666 mortes relacionadas à covid-19. Nas últimas 24h, foram 12.775 diagnóstico e 39 óbitos, segundo painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).



Acre, Ceará e Piauí não tiveram seus dados atualizados por problemas técnicos. Foram mantidos, portanto, os números reportados ontem.

É importante lembrar que às segundas-feiras, por conta do expediente no serviço de saúde no sábado e no domingo, os números tendem a ficar abaixo do patamar considerado normal para a semana. A partir de terça-feira, eles devem ser normalizados.



A média móvel de casos voltou a cair em relação à semana passada. No dia 16, era de 18.236, e hoje, 14.585 (-20%).



A média móvel de mortes ficou 14% abaixo da registrada há sete dias, indo de 114 para 97.