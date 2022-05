Criança de 6 anos sobrevive após ser jogada do 4º andar de prédio em Maceió - Ascom HGE

Publicado 23/05/2022 16:30

A Polícia Civil de Alagoas prendeu uma mulher de 31 anos por tentativa de homicídio contra o enteado de 6 anos. Ela confessou ter jogado a criança do 4º andar de um prédio na Cidade Universitária, em Maceió, durante uma briga. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23).

De acordo com o pai, o menino estava morando com ele e a madrasta há cerca de 8 meses, desde que a mãe da criança faleceu.



Ao Conselho Tutelar, o pai contou que estava bebendo com a esposa, quando a mulher teve uma crise de ciúmes e disse que iria matar o menino. Após a ameaça, a mulher pegou a criança e a jogou do apartamento.



O menino foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) às 2h40. Ele teve ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo. O mais recente boletim médico informou que o estado de saúde da criança é estável. Até esta tarde não havia necessidade de realização de cirurgia.