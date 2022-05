A senadora Simone Tabet (MDB-MS) disse que está aberta para sugestões de João Doria (PSDB) - Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Simone Tabet (MDB-MS) disse que está aberta para sugestões de João Doria (PSDB)Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 23/05/2022 15:59

São Paulo - Após o anúncio da desistência de João Doria (PSDB) da corrida eleitoral à Presidência da República, a senadora Simone Tebet (MDB-MT), em nota, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o ex-governador de São Paulo João Doria nunca foi seu adversário na disputa pela candidatura de um nome de consenso da chamada 'terceira via'.

"Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo", diz Tebet, em nota.

Em novembro do ano passado, Doria levou a melhor sobre Eduardo Leite, ex-governador do Rio do Grande Sul, mas, apesar da vitória nas prévias realizada pelo PSDB, nunca sempre encontrou resistência dentro do próprio partido, assim como de aliados de uma possível coligação. Com o 'coração ferido', o tucano saiu de cena oficialmente nesta segunda-feira, sem levar adiante a promessa de judicializar o caso. A expectativa é de que Simone Tebet seja anunciada nesta terça, 24, como a candidata de consenso de MDB, PSDB e Cidadania.



"Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático", disse, em outro trecho da nota divulgada à imprensa.



Com o cenário cada vez mais polarizado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem liderado as pesquisas de intenções de voto, e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), a 'terceira via' numa possível reação com o nome de Tebet, uma candidata mulher e com menor rejeição do que Doria.