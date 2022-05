Jovem tem rosto tatuado com nome do ex-namorado - TV Vanguarda/ Reprodução

Publicado 22/05/2022 19:34 | Atualizado 22/05/2022 19:46

A mãe de uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha após ela ficar desaparecida por um dia e ser encontrada com o nome do rapaz tatuado no rosto. O caso ocorreu em Taubaté, São Paulo, e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. As informações são do portal G1.

O jovem, de 20 anos, foi detido por descumprir duas medidas protetivas que o impediam de se aproximar da jovem. Segundo Deborah Velloso, os dois têm histórico de um relacionamento instável.

“Ontem [sexta] ela saiu para ir para o curso e às 22h ainda não tinha voltado. Fiz um boletim de ocorrência pelo site da polícia e hoje cedo fui até a rua dele e vi minha filha no carro com ele. Chegando em casa, quando entrei, me deparei com a tatuagem com o nome dele no rosto dela e ela tentando tampar com a maquiagem. Ela só repetia que iria trabalhar”, relatou a mãe.

Ainda de acordo com Deborah, a filha teria sido agredida enquanto se debatia para evitar ser tatuada. “Ela me disse que estava pedindo socorro quando ele estava amarrando ela. Ela me disse: ‘Mãe, ou eu parava de gritar e deixava ele fazer a tatuagem ou ele ia me matar lá dentro'”, disse Deborah.