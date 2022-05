Jovem morre após parada cardiorrespiratória em centro universitário - Reprodução/ UBC

Publicado 22/05/2022 18:22 | Atualizado 22/05/2022 18:27

Uma estudante de 21 anos morreu, na manhã do último sábado, 21, após ter uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia aula no Centro Universitário de Mogi das Cruzes, no interior de SP. Os alunos estavam discutindo um artigo, quando o professor soube que Mayra Emilly da Silva Ferraz estava passando mal. O caso ocorreu em Mogi das Cruzes, cidade do interior paulista.

A estudante do curso de Nutrição chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O irmão de Mayra afirmou que a jovem sofria de esclerose sistêmica e já vinha sendo acompanhada por médicos há algum tempo.

Por nota, o Centro Universitário Braz Cubas confirmou a morte da aluna. "Prestamos os primeiros socorros e acionamos o Samu, mas, infelizmente a aluna veio a óbito. A Instituição está prestando toda a assistência à família neste momento difícil e, em respeito ao ocorrido, não fornecerá mais detalhes."