Famosa creperia portuguesa La Putaria inaugurou em abril a segunda loja no Brasil, localizada em Ipanema - Reprodução

Famosa creperia portuguesa La Putaria inaugurou em abril a segunda loja no Brasil, localizada em Ipanema Reprodução

Publicado 22/05/2022 13:48

Londrina - A 'dieta' da população londrinense pode ficar ainda mais restrita. A vereadora Jéssica Ramos (PP), mais conhecida como Jessicão, apresentou o Projeto de Lei 095/2022 com a intenção de proibir a comercialização de produtos alimentícios no formato de órgãos genitais em estabelecimentos comerciais do município.

Apoiadora do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a vereadora se posicionou contra o que classificou como "modinha vulgar" a erotização de alimentos. Pelas redes sociais, a parlamentar movimentou a base de apoiadores. Lésbica e casada, Jessicão, em inúmeras entrevistas, disse que não considera o Brasil um país homofóbico.

A polêmica acontece após a repercussão da inauguração da segunda loja da famosa creperia portuguesa 'La Putaria' no país. Sucesso na Europa, a marca inaugurou a mais nova franquia em Ipanema, no Rio, em abril. A primeira loja aberta foi em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Após o anúncio do projeto de Jessicão, o assunto viralizou nas redes sociais, com diversos memes sobre a proibição de alimentos em formatos fálicos como cenoura, mandioca, pepino...