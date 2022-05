Com os números da pandemia de covid-19 em queda, Anvisa autorizou a volta do serviço de bordo nos voos nacionais - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 22/05/2022 10:47

Brasília - A partir deste domingo, 22, as companhias aéreas que operam voos domésticos no país retomam o serviço de bordo. O uso da máscara, entretanto, continua sendo obrigatório no interior dos aviões. Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Azul informou a reativação do serviço neste domingo, enquanto a Gol ofertará a comodidade gradativamente. A Latam, inicialmente, voltará a oferecê-lo a partir do dia 1º de junho.

O serviço de bordo contempla lanches e bebidas aos passageiros, sem custo adicional, após dois anos de suspensão em razão da pandemia de covid-19. De acordo com a determinação da Anvisa, está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da máscara apenas para alimentação e o permissão da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota.



A obrigatoriedade do uso de máscaras no interior do avião e nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida, além do desembarque realizado por fileiras e os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. O distanciamento físico continua recomendado, sempre que possível.