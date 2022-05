Suspeito chega ao local pouco antes da troca de tiros - Reprodução

Publicado 24/05/2022 08:41

São Paulo - Imagens do circuito interno de segurança de uma distribuidora de bebidas flagraram uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira, 23, em Perus, na Zona Norte de São Paulo. A gravação mostra a chegada do suspeito, o momento em que ele coloca a mão na cintura e a reação do dono do local.

Pouco antes do tiroteio, uma funcionária e o proprietário do estabelecimento estão conversando e o homem nota uma movimentação ao lado de fora. Em seguida, o suspeito entra no local com a mão na cintura e caminha em direção aos dois. O dono do depósito percebe a intenção do assaltante e se prepara para reagir. Ele saca a arma, atira e os dois trocam tiros.Após o confronto, o homem que faria o assalto é atingido, cai no chão, levanta, corre para fora do local, encontra um comparsa e os dois vão em direção a uma área de mata. A funcionária que estava no depósito no momento da troca de tiros foi ferida de raspão na barriga.A mulher foi socorrida a um pronto socorro e passa bem. O dono do local não foi atingido e a polícia faz buscas para encontrar os suspeitos.