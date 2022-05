Jovem teve o rosto tatuado pelo ex-namorado - Reprodução / TV Vaguarda

Jovem teve o rosto tatuado pelo ex-namoradoReprodução / TV Vaguarda

Publicado 24/05/2022 11:24 | Atualizado 24/05/2022 11:56

A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão preventiva de Gabriel Henrique Alves Coelho, de 20 anos, acusado de tatuar o rosto da ex-namorada, Tayane Caldas, de 18, a força, na última sexta-feira, 20. Ele passou por audiência de custódia neste domingo, 22. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taubaté. As informações foram divulgadas pela TV Vanguarda.

A jovem foi sequestrada, mantida em cárcere privado e teve o rosto tatuado com o nome do ex-namorado, na cidade de Taubaté, em São Paulo. Ao entrar em contato com a vítima, o homem descumpriu duas medidas protetivas. Dias antes, a mãe dela havia pedido ao rapaz que deixasse a menina em paz, mas ele se recusou.

Tayane Caldas desapareceu na sexta e chegou em casa no sábado, 21, dia em que Gabriel foi preso. Na delegacia, ele apresentou um vídeo em que diz que Tayane consentiu a tatuagem, mas as imagens são investigadas pela polícia já que a jovem alega que estava amarrada e sendo ameaçada pelo ex-namorado. O pai do rapaz também será investigado por dirigir o carro em que a vítima foi levada até a casa de Gabriel.

Tayane já tinha duas tatuagens com o nome do rapaz, uma no seio e outra na virilha, ambas feitas também sob ameaças. Ela conta que foi sequestrada ao sair de casa para ir a um curso. Na ocasião, ele teria a ameaçado para que ela entrasse no carro. Dentro do veículo, ela foi levada para a casa dele, onde sofreu mais ameaças e agressões. Lá, ele disse que marcaria o rosto da jovem com seu nome.

Segundo Tayane, ela conheceu Gabriel aos 12 anos, mas o relacionamento começou quando a jovem tinha 16. O namoro durou por dois anos e durante o período eles chegaram a morar juntos, mas o ex era controlador e possessivo. Ela conta que o relacionamento era abusivo, que sofria agressões e precisou fugir da casa que dividia com ele. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taubaté.