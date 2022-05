Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta-feira - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta-feiraFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 24/05/2022 17:19

Os inscritos não isentos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 têm até sexta-feira (27) para pagar a taxa de inscrição do exame, que custa R$ 85 e garante a confirmação da inscrição. Os estudantes podem pagar o valor por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto – Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Após a escolha da forma de pagamento não é possível alterar a opção.

Para selecionar a forma de pagamento, os candidatos devem acessar a Página do Participante com login e senha, cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br), ir na aba “Pagamentos/Isenção” e selecionar uma opção. Aqueles que não lembrarem da senha cadastrada poderão recuperá-la.



Os participantes que optarem pelo pagamento da taxa de inscrição no Enem via PIX poderão pagar por meio de QR code ou código gerado na Página do Participante. Quem optar pelo cartão de crédito efetuará a operação mediante prestador de pagamento (Mercado Pago ou PicPay) e terá cobrança de taxa administrativa no valor de R$ 2,54 (2,99%), por parte das operadoras.



O Inep receberá o valor da taxa de inscrição à vista, em uma única parcela. A opção de parcelamento, disponível para quem escolher pagar pelo cartão de crédito, é gerenciada pelas prestadoras de serviço que fazem o repasse do valor. Por isso, as tarifas e taxas de juros aplicadas no parcelamento não serão repassadas ao Tesouro Nacional.



Os inscritos poderão pagar o boleto (GRU Cobrança) em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários, desde que obedeça aos critérios estabelecidos pelos estabelecimentos. O Inep informa ainda que não aceitará pagamentos do boleto por meio de cartão de crédito ou por PIX no CNPJ do Instituto. A inscrição dos participantes não isentos no Enem 2022 (impresso ou digital) somente será confirmada apenas depois da confirmação do pagamento da taxa.



Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).



Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o exame para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.