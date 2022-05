Temer nega que será candidato da terceira via nas eleições deste ano - AFP

Temer nega que será candidato da terceira via nas eleições deste anoAFP

Publicado 25/05/2022 15:56

O ex-presidente Michel Temer (MDB) emitiu uma nota na noite desta terça-feira, 24, negando alegações de que ele seria o candidato à Presidência da chamada terceira via em outubro. Ele também endossou o nome da senadora Simone Tebet (MDB) para a disputa.

"Não sou o candidato da terceira via. Sou e sempre serei candidato a juntar os contrários em busca do bem comum. Sou e sempre serei candidato ao debate franco para que as diferenças sejam assimiladas pelo diálogo. Sou e sempre serei candidato a defender a pacificação do Brasil", afirmou. "São as teses que sempre apoiei, sobre as quais construí minha trajetória política e que compartilho com a candidata do nosso partido, a senadora Simone Tebet, que pode levá-las adiante", completou Temer.

A nota do ex-presidente foi publicada no mesmo dia em que o Poder360 divulgou uma mensagem distribuída por Bolsonaro na qual o presidente teria dito que "Michel Temer será a terceira via". Também na terça-feira, texto do colunista Lauro Jardim afirmou que Temer e João Doria (PSDB) negociavam uma chapa entre os dois para a Presidência antes do tucano desistir da disputa.

A afirmação de Temer também veio reforçar a decisão da Executiva Nacional e diretórios estaduais do MDB, que se reuniram na terça para confirmar o apoio à pré-candidatura de Tebet - a ala contrária ao nome da senadora não compareceu. A reunião aconteceu em meio a conflitos internos do PSDB, que havia se comprometido a anunciar apoio à emedebista nesta terça, mas adiou uma definição devido a um grupo que prefere ter candidato próprio após a desistência de Doria. A Executiva Nacional do Cidadania também formalizou apoio ao nome de Tebet.