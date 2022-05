Homem foi morto após inalar gás no interior do porta-malas da viatura da PRF - Reprodução

Publicado 26/05/2022 08:36

Sergipe - Um homem com transtornos mentais foi morto em uma “câmara de gás” improvisada por dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, 25, em Sergipe, no município de Umbaúba. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi imobilizado e mantido no porta-malas de uma viatura enquanto a dupla de policiais jogava uma substância tóxica no interior do carro, sem permitir que a vítima pudesse respirar. Ainda não há confirmação se o material usado era gás de pimenta. Imagens da ação foram gravadas e chocaram internautas ao serem compartilhadas nas redes sociais.

Uma Câmara de Gás, sem pudor, aos olhos e câmeras de quem quisesse ver. Um extermínio, por tortura, de um cidadão incapaz e esquizofrênico. Auschwit é aqui e agora. MASSACRE! pic.twitter.com/NbekyV4bsG — Vomitaço Vamos juntos pelo Brasil (@vomitacoamigo) May 25, 2022 Em um dos vídeos gravados momentos antes da morte de Genivaldo, é possível ver que o homem é jogado no chão e algemado. Em seguida, ele é levado para a viatura e lá, os policiais deixam apenas uma fresta do porta-malas aberta enquanto jogam o gás. Ao redor da cena, populares alertam sobre o risco de manter a vítima durante tanto tempo inalando a substância sem que pudesse respirar ar puro, mas os agentes ignoram enquanto o homem se debate com as pernas para fora do veículo.



A PRF do Sergipe emitiu uma nota sobre o caso e alegou que irá abrir um processo disciplinar para averiguar a conduta dos agentes. Segundo a corporação, Genivaldo teria resistido a abordagem. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em um hospital do município.

Leia a nota da corporação

Na data de hoje, 25 de maio de 2022, durante ação policial na BR-101, em Umbaúba-SE, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe PRF. Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba.



Durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito.



A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido e informa que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos.