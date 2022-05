Genivaldo tinha 38 anos e tomava remédios controlados - Reprodução

Publicado 27/05/2022 10:01

Imagens da ação que matou Genivaldo dos Santos, de 38 anos, chocaram o Brasil e o mundo neste semana. O homem foi asfixiado em uma câmara de gás improvisada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quarta-feira, na cidade de Umbaúba, no interior do Sergipe. O caso foi repercutido em diversos jornais e agências internacionais.

O jornal britânico "The Guardian" comparou o caso com a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, em 2020 e lembrou que o assassinato de Genivaldo aconteceu exatamente dois anos após o do americano. "Indignação no Brasil após homem negro com doença mental morrer em 'câmara de gás' de carro de polícia", diz o veículo. Além disso, a matéria lembra ainda que no dia anterior a ação que matou o homem no Sergipe, a polícia do Rio de Janeiro havia realizado uma operação que deixou mais de vinte mortos na Penha.

O português "Diário de Notícias" publicou "Polícia rodoviária executa homem em "câmara de gás" no Sergipe" e lembrou que Genivaldo sofria de esquizofrenia e tomava remédios controlados.

O "The Washington Post" disse que as imagens foram recebidas com horror e indignação, mesmo "em um país acostumado com notícias constantes de assassinatos policiais".

Já o Le Parisien, da França, diz que o caso "comoveu o Brasil" e narra o vídeo do momento da ação policial em que dois agentes usam um gás dentro de uma viatura fechada enquanto Genivaldo se debate no porta-malas.

Nesta quinta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afastou os agentes envolvidos no caso de Genivaldo e segundo o órgão, um processo disciplinar foi aberto para investigar a ocorrência. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse também nesta quinta, ter determinado a abertura de investigações pelas Polícia Federal (PF) e pela PRF sobre o assassinato.

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi imobilizado e mantido no porta-malas de uma viatura enquanto dois policiais jogava uma substância tóxica no interior do veículo, sem permitir que a vítima pudesse respirar. Imagens da ação foram gravadas e chocaram internautas ao serem compartilhadas nas redes sociais.

Uma Câmara de Gás, sem pudor, aos olhos e câmeras de quem quisesse ver. Um extermínio, por tortura, de um cidadão incapaz e esquizofrênico. Auschwit é aqui e agora. MASSACRE! pic.twitter.com/NbekyV4bsG — Vomitaço Vamos juntos pelo Brasil (@vomitacoamigo) May 25, 2022

Em um dos vídeos gravados momentos antes da morte de Genivaldo, é possível ver que o homem é jogado no chão e algemado. Em seguida, ele é levado para a viatura e lá, os policiais deixam apenas uma fresta do porta-malas aberta enquanto jogam o gás. Ao redor da cena, populares alertam sobre o risco de manter a vítima durante tanto tempo inalando a substância sem que pudesse respirar ar puro, mas os agentes ignoram enquanto o homem se debate com as pernas para fora do veículo.