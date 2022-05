FNDE prorroga prazo para renovar contratos de financiamento do Fies - Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil

Publicado 27/05/2022 10:52

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou até o dia 30 de junho de 2022, o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), simplificados e não simplificados, do primeiro semestre de 2022.

A norma também prorroga, até 30 de junho, o prazo para realizar a transferência integral de curso ou de instituição de ensino. A Portaria 312/22 foi publicada na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial da União.

O processo de renovação deve ser feito por meio do sistema SisFies. O prazo vem sendo estendido para garantir que os estudantes possam realizar os aditamentos no período de pandemia da covid-19.

No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies.

A prorrogação feita pelo FNDE vale para contratos assinados até dezembro de 2017. Os contratos do Novo Fies, firmados a partir de 2018, têm cronograma definido pela Caixa.