Jair Bolsonaro (PL) diz que indulto a Daniel Silveira (PTB) simboliza garantia da 'nossa liberdade'Reprodução

Publicado 27/05/2022 20:36

Um dia após afirmar ter pouco contato com o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), mesmo mantendo encontros frequentes com o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu à população deixar de votar no aliado.

"Se você acha que o deputado extrapolou, não vote nele de novo", declarou o presidente nesta sexta-feira, 27, em transmissão ao vivo nas redes sociais, sem citar o nome de Silveira, e voltando a dizer que o parlamentar falou "o que não deveria".

Em nova defesa do que entende como liberdade de expressão, Bolsonaro criticou a ofensiva das redes sociais ao compartilhamento de fake news e negou que suas contas utilizem estratégias de impulsionamento.

Ao voltar a criticar o projeto de lei das fakenews, o presidente ainda afirmou que não tem ascendência sobre o Parlamento.