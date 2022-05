Chuva provoca alagamentos em Recife - Reprodução

Chuva provoca alagamentos em RecifeReprodução

Publicado 28/05/2022 15:52

Cerca de 30 metros do muro do Aeroporto de Recife desabaram neste sábado, 28, por conta das fortes chuvas que atingem a região .



"Devido às fortes chuvas que atingiram o Recife, 30 metros do muro do aeroporto cederam. Uma cerca provisória está sendo instalada e equipes de vigilância estão no local permanentemente para impedir possíveis acessos não autorizados. O muro será refeito tão logo seja possível, de acordo com as condições meteorológicas", informou a administração do aeroporto.

Nas redes sociais, internautas divulgaram vídeos do aeroporto alagado.

O aeroporto de Recife. pic.twitter.com/QBbj1Clj4b — Flávio Costa (@flaviocostaf) May 28, 2022

Por conta das fortes chuvas, a cidade de Recife tem diversos pontos de alagamento. Apenas neste sábado, 26 mortes por deslizamentos de barreira foram confirmadas no Grande Recife.