Mega-Sena deve sortear R$ 27 milhões nesta quarta-feira - Sidney Oliveira / O Liberal

Publicado 28/05/2022 21:04

A Caixa Econômica sorteou na noite deste sábado (28) as seis dezenas do concurso 2.485 da Mega Sena, com prêmio acumulado em aproximadamente R$ 105.695.165,12 milhões.

Os números sorteados foram: 60-12-38-47-05-32

Além da primeira faixa, a Mega Sena também premia os vencedores da quina e da quadra

A previsão é de que a Caixa Econômica Federal divulgue o rateio do concurso ainda neste sábado.