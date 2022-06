Romário (PL) envolveu em uma discussão com o colega de senado Paulo Rocha (PT) - Reprodução

Publicado 02/06/2022 19:43 | Atualizado 02/06/2022 19:55

Brasília - A votação no Congresso que aprovou, nesta quinta-feira, 2, o projeto de lei que regulamenta a profissão de educação física (PL 2.486/2021) foi marcada pela áspera discussão entre os senadores Romário (PL-RJ) e Paulo Rocha (PT-PA).

Após trocas de farpas e de provocações no plenário, o debate esquentou de vez quando Romário ordenou que petista 'tirasse o dedo da cara dele'. Candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) para mais um mandato no Senado, o Baixinho 'escorregou' no decoro, deixou o discurso formal de lado e lembrou os tempos de jogador na discussão sem 'papas na língua'.

"Você me respeita, vai querer fazer graça aqui? (...) Não joguei porra nenhuma contra ninguém. Vai fazer graça na casa do caralho...", disse Romário.

Após troca de farpas e provocações, parlamentares subiram o tom durante o acalorado debate.#ODiahttps://t.co/cuwDuVSNWM pic.twitter.com/85VpXibya4 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 2, 2022

Para evitar o pior, assessores e colegas rapidamente separaram os senadores. Pelo placar de 36 x 15, a matéria foi aprovada e segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.