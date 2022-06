Menino de 13 anos morre durante trilha com escola em Minas Gerais - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - CBMG

Publicado 05/06/2022 14:11

Um adolescente de 13 anos morreu de parada cardíaca neste sábado (4) enquanto realizava uma excursão com a escola na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer procedimentos de reanimação no menino, mas ele já não apresentava sinais vitais.

De acordo com as testemunhas, o menino estava em uma trilha na Serra de São José quando teve uma crise convulsiva, que evoluiu para uma parada cardiorespiratória. Os monitores que acompanhavam o grupo acionaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que logo começaram os protocolos de reanimação.

"O monitor do passeio nos informou que o garoto se sentiu mal enquanto o grupo retornava. Os responsáveis realizaram manobras de reanimação até a chegada dos socorristas, que deram sequência aos procedimentos", informou o Corpo de Bombeiros.

Percebendo que o menino não apresentava sinais vitais, os socorristas o transportaram para um ponto onde receberam ajuda da Unidade de Serviço Avançado (USA) do SAMU. Apesar de todos os esforços, a morte do adolescente foi constatada por uma médica da equipe.

A família do garoto foi informada da morte e o serviço funerário acionado. Os médicos não conseguiram acessar o histórico clínico do garoto para saber se ele tinha alguma doença preexistente.