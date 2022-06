Ricardo Severo e Solange Caribé no velório de Rubens Caribé - Andy Santana / AgNews

Publicado 06/06/2022 13:21 | Atualizado 06/06/2022 13:32

Rio - Familiares e amigos prestam última homenagem ao ator Rubens Caribé, que morreu neste domingo, aos 56 anos, após sofrer uma parada cardíaca ao realizar um procedimento cirúrgico . Nos últimos tempos, lutava contra um câncer na língua. O corpo está sendo velado no Teatro Popular João Caetano, no bairro da Vila Clementino, na Zona Sul da cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (6). O velório acontece das 9h às 15h e em seguida o corpo será levado para o Crematório Vila Alpina, onde será realizada uma cerimônia às 16h.

A mãe de Rubens, Solange Caribé, de 82 anos, precisou ser consolada por familiares ao chegar no velório no início da cerimônia.

Keila Bueno, atriz e grande amiga de Caribé, estava bastante emocionada. "Ele era meu amigo de toda uma vida, um irmão. É difícil ter palavras neste momento, mas ele deixou tantas palavras na minha cabeça, tanta sabedoria e a certeza de que tive um grande amigo", afirmou ela. A atriz Angela Dippe também foi se despedir do amigo. "Rubens era um cara tão especial... Querido, talentoso, divertido, amigo. Meus sentimentos aos familiares, ao marido e aos dois gatinhos lindos que ele amava compartilhar fotos", disse.

Os atores Pascoal da Conceição, Rosi Campos e Clara Carvalho também estiveram na cerimônia de despedida.

Galã da década de 1990, o ator era casado com o produtor musical Ricardo Severo, com quem morava na cidade de São Paulo. Recentemente, Caribé esteve no elenco de "Cidade Invisível", série da Netflix que faz uma releitura sobre o folclore brasileiro, interpretando Afonso, dono de uma construtora. Ele também estrela "Cano Serrado", filme que vem sendo exibido em festivais como o do Rio e o de Havana desde 2018, mas ainda não estreou em circuito comercial.



Iniciando a carreira nos palcos, Caribé foi o Príncipe Encantado, de "A Bela Adormecida", com Myrian Rios, entre 1987 e 1988, conquistando indicações a prêmios pelo trabalho voltado ao público infantil. Ao integrar a companhia Teatro do Ornitorrinco, ele acabou chamando a atenção de produtores de elenco de televisão.

Rubens estreou na TV e participou na Globo da minissérie "Anos Rebeldes" (1992) e da novela "Fera Ferida" (1993). No SBT, atuou em "Sangue do Meu Sangue" (1995) e Os "Ossos do Barão" (1997), sendo o remake de "Uma Rosa com Amor" (2010) sua última novela. Ao longo da carreira, ele passou por emissoras como Globo, SBT, Record e Band.