Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari Reprodução

Publicado 06/06/2022 16:12

Manaus - O Ministério Público Federal do Amazonas abriu procedimento administrativo nesta segunda-feira, 6, para investigar o misterioso desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, ex-funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips na região do Vale do Javari (Univaja), no extremo oeste da Amazônia. A denúncia foi feita pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.

Agentes das Polícias Civil e Federal, da Força Nacional, da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, e militares das Forças Armadas foram acionados e integram a 'força-tarefa' que iniciou as buscas na região. As autoridades apuram as informações que apontam que Bruno Araújo era alvo de ameaças de garimpeiros, pescadores e madeireiros pelo trabalho realizado na região que concentra as tribos indígenas mais isoladas do mundo.

O desaparecimento de Dom Phillips repercutiu no exterior. Colaborador do tradicional jornal 'The Guardian', o jornalista britânico acumula anos de bagagem como correspondente internacional, com artigos e reportagens publicadas no 'Washington Post', 'The New York Times' e 'Financial Times'. Apaixonado pela Amazônia, tema do livro que está escrevendo, Phillips vive no Brasil desde 2007.

De acordo com as informações iniciais apuradas, a dupla desapareceu sem deixar rastros durante o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. A viagem de cerca de duas, no entanto, não foi concluída. Procuradores do MPF-AM coordenam as ações de buscas.



Em nota, a superintendência da Polícia Federal no Amazonas afirmou que está "acompanhando e trabalhando no caso". De acordo com a corporação, as "diligências estão sendo empreendidas e serão divulgadas oportunamente".

A Univaja informou que uma equipe composta por indígenas extremamente conhecedores da região refez o trecho percorrido pela dupla e que vestígio algum foi encontrado. Em nota, a Associação revelou que a equipe era alvo de ameaças e que as autoridades estavam cientes devido aos seguidos alertas comunicados.



"Enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores da Univaja, a equipe recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da Univaja, além de outros relatos já oficializados para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal em Tabatinga, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Indigenous Peoples Rights International", diz a nota.



Em uma publicação feita nesta segunda, um porta-voz do 'The Guardian' manifestou preocupação com o desaparecimento de Dom Phillips e cobrou um posicionamento das autoridades brasileiras. "O Guardian está muito preocupado e busca urgentemente informações sobre o paradeiro e a condição de Phillips. Estamos em contato com a embaixada britânica no Brasil e autoridades locais e nacionais para tentar apurar os fatos o mais rápido possível", diz o comunicado.