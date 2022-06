É falso o áudio atribuído a ex-diretor do Datafolha - Arte/Comprova

Publicado 06/06/2022 18:15 | Atualizado 06/06/2022 19:27

Brasil - Vídeo mente ao atribuir a Mauro Paulino, ex-diretor do Instituto Datafolha, declarações sobre supostas fraudes em pesquisas eleitorais e manipulação de votos nas urnas eletrônicas. A voz que aparece nos vídeos é de um humorista.*

O homem que aparece no conteúdo verificado é Warley Alberto Clauhs, que dá vida ao personagem de humor Dr. Avacalho Elhys. O ator mantém o canal “Nana Arroba e Dr. Avacalho” no YouTube, que conta com 755 inscritos.Na descrição, ele se apresenta como “ator, poeta, professor, locutor e imitador”. O vídeo alvo desta checagem está disponível no canal do comediante e circulou em abril de 2022 como se fosse de um advogado do PT. O conteúdo, apresentado originalmente como um quadro de humor, foi verificado pelo Comprova . O mesmo personagem aparece em vários outros vídeos do comediante.Em 2016, Warley Alberto tentou se eleger vereador na cidade de Açailândia (MA) , disputando a eleição pelo Progressistas. Quatro anos depois, nas eleições de 2020, foi candidato ao mesmo cargo, mas em Rondon do Pará (PA) , desta vez, pelo Republicanos. Nos dois pleitos não conseguiu se eleger, ficando na condição de suplente.De acordo com informações declaradas para o TSE, Warley é natural de Teófilo Otoni (MG) e tem 42 anos.

O Comprova entrou em contato com o Datafolha e foi informado que Mauro Paulino não é mais diretor do instituto. Ele deixou o cargo após 35 anos, substituído pela executiva Luciana Chong Em abril deste ano, a GloboNews anunciou a contratação de Paulino , que passou a integrar a equipe de comentaristas da emissora. Ele analisa os resultados das pesquisas eleitorais que tratam, sobretudo, da disputa à presidência e também da corrida eleitoral nos governos, no Senado e na Câmara Federal.Tentamos contato com Paulino, mas não obtivemos resposta até a publicação deste conteúdo.O Comprova investiga conteúdos sobre pandemia, eleições e políticas públicas que atinjam grau de viralização nas redes sociais. Com a proximidade do período eleitoral, cresce o número de conteúdos divulgados nas redes sociais tentando desacreditar as pesquisas de opinião e o voto eletrônico no país. Informações enganosas ou falsas que colocam as urnas eletrônicas sob suspeita prejudicam a confiança sobre o sistema eleitoral brasileiro e podem influenciar pessoas a desistirem de votar. O conteúdo do vídeo aqui verificado também cita o pré-candidato à presidência Lula. Informações falsas que envolvem atores políticos trazem prejuízos ao processo democrático e atrapalham a decisão do eleitor, que deve ser tomada com base em informações verdadeiras.Anteriormente, o Comprova também mostrou que “advogado do PT” em vídeo do Kwai é personagem de humor , que vídeo que cita falhas já corrigidas nas urnas volta a circular fora de contexto e que o sistema de votação eletrônica pode ser auditado