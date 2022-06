Vacinação contra doenças importantes apresenta queda no Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Vacinação contra doenças importantes apresenta queda no BrasilTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 09/06/2022 14:20 | Atualizado 09/06/2022 14:23

São Paulo - Desde sua criação, em 1796, as vacinas passaram a desempenhar um papel essencial à sociedade. Elaboradas a partir de micro-organismos, o seu objetivo é estimular a produção de anticorpos nos indivíduos, para, assim, prevenir doenças. Com a pandemia de Covid-19, reforçou-se a sua importância, já que a vacinação vem tornando possível o melhor controle de um cenário até então desconhecido.

No entanto, apesar de o momento ressaltar a dimensão que a vacina tem, muitas pessoas deixaram de se vacinar e de vacinar seus filhos, não só contra o Coronavírus, mas também contra outras doenças importantes.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a cobertura da vacinação contra a poliomielite no Brasil, por exemplo, caiu de 84,2% em 2019 para 67,7%, em 2021. Ou seja, três em cada dez crianças não receberam a vacina.

“Este declínio que temos observado se deve à percepção de uma parte da população que acredita que não há necessidade de se vacinar porque as doenças ‘desapareceram’. As baixas taxas de imunização contribuem para que doenças antes sob controle, e algumas até erradicadas, voltem a circular no país”, afirma Dr. Hamilton Robledo, pediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Ainda conforme a Unicef, a vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola em crianças brasileiras também caiu de 93,1% em 2019 para 71,49% em 2021. “Por não ficarem em evidência, algumas doenças acabam não sendo lembradas. Também existe a desinformação, que contribui para essa queda”, complementa a infectologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo Dra. Claudia Maekawa Maruyama.

Além das fake news propagadas nas redes sociais, outros fatores influenciam na escolha ou não pela imunização. “Nos primeiros 15 meses da criança, são várias idas ao posto de saúde. E, pensando neste momento econômico difícil que vivemos no Brasil, as desigualdades sociais, dificuldades com transporte, volta do trabalho presencial, entre outros fatores, também podem impactar a decisão”, reitera Dr. Hamilton.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem um dos maiores programas de imunizações do mundo. São ofertadas à população uma variedade de 45 vacinas, sendo 19 delas destinadas exclusivamente a crianças recém-nascidas.

"Logo após o nascimento da criança, a vacinação é um dos pontos de maior atenção que os pais devem ter. Ela será requisitada por toda a vida e compõe um documento muito importante. A sua atualização e manutenção é de grande valor para a prevenção e controle de doenças”, enfatiza o pediatra.