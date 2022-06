Notas são produzidas com material de alta qualidade - Reprodução

Publicado 10/06/2022 10:46

Brasília - Um grupo responsável por vender cerca de R$ 20 milhões em notas falsas é alvo de uma operação da Polícia Federal em Brasília, na manhã desta sexta-feira. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o esquema já durava dois anos.

A PF iniciou a investigação a partir da apreensão de mais de R$ 200 mil em notas falsas em setembro de 2021. As notas eram fabricadas em Águas Lindas, em Goiás e uma quadrilha era responsável por introduzir em circulação centenas de milhares de reais falsificados, inclusive cédulas de R$ 200. Com um material de alta qualidade, as notas eram enviadas por Correios para pelo menos 14 estados do país.



Os investigadores identificaram, em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios em Brasília e com a Receita Federal do Brasil, o responsável pela fabricação e distribuição das notas falsas no país. Ele foi indiciado pela prática dos crimes de moeda falsa em concurso material com associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25 anos de reclusão.