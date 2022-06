Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari Reprodução

Publicado 13/06/2022 08:35

As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips entram no oitavo dia nesta segunda-feira, 13. Uma mochila com pertences iguais aos que eram levados pelos procurados foi localizada por equipes de busca na região do Vale do Javari, neste domingo, 12.

A expectativa é que esta semana o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal divulgue se o material aparentemente humano encontrado no último dia 10, próximo ao porto de Atalaia do Norte, no Amazonas, é ou não dos desaparecidos, e também se o sangue detectado pela perícia na lancha do suspeito do sumiço da dupla, Amarildo da Costa de Oliveira, preso desde o dia 7 de junho, é deles.

Além disso, o governo federal deverá enviar até a próxima quarta-feira, 15, um relatório sigiloso ao Supremo Tribunal Federal (STF) com informações sobre todas as providências adotadas em relação ao caso. A determinação foi do ministro do STF Luís Roberto Barroso.

Durante viagem aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o governo brasileiro trabalha duro para encontrá-los.

Bruno e Dom sumiram no dia 5 de junho em Atalaia do Norte, próximo à terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael para cidade de Atalaia do Norte, quando desapareceram sem deixar vestígios. A reserva com mais de 8,5 milhões de hectares é palco de conflitos como tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal.