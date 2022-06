Dom Phillips e Bruno Pereira - Reprodução

Dom Phillips e Bruno PereiraReprodução

Publicado 12/06/2022 19:31

Uma mochila com pertences iguais aos que eram levados pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips foi localizada por equipes de busca na região do Vale do Javari, neste domingo, 12, quando se completa uma semana desde o desaparecimento de ambos na Amazônia.

O objeto, de cor preta e da marca Equinox, estava preso a uma árvore numa região alagada dos rios que dividem o Brasil e o Peru.

O item foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas por volta das 16 horas, no horário local (18 horas em Brasília).

Indígenas que acompanhavam os trabalhos de busca no rio e que conheciam Bruno e Dom atestaram que a mochila pertencia a um dos dois.

Trata-se de uma mochila de viagem, grande. Dentro havia vários livros.

O material foi entregue à Polícia Federal para perícias.

"Tivemos a grata satisfação de ter êxito e encontrar uma mochila Nessa mochila, tinha notebook, todos os pertences, meias, camisas, bermudas", disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros, em Atalaia do Norte (AM).