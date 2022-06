Gleisi Hoffmann, presidente do PT - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 14/06/2022 15:12 | Atualizado 14/06/2022 15:21

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, minimizou a recomendação de aliados para abrandar o discurso em relação à reforma trabalhista e disse que "revogar", termo usado pela legenda na prévia do programa de governo, é o mesmo que "revisar", palavra considerada mais moderada. Segundo a dirigente, "o verbo usado é o que menos importa".



Como mostrou o Estadão, partidos aliados e apoiadores da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstraram descontentamento com uso do termo "revogação" para tratar da legislação. O termo causou divergências entre a base de apoio sindical. Enquanto as mais alinhadas com o petista não se manifestaram, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT); outras, como a Força Sindical, alegaram preferir evitar a palavra para não gerar atritos com o empresariado.



Integrantes do PSB e Solidariedade, por exemplo, também reclamaram que a proposta de revogação, nesses termos, foi apresentada sem consulta prévia à base de apoio da pré-candidatura.



No último domingo, Gleisi foi às redes sociais minimizar o peso das palavras e criticar a "celeuma" que se instaurou sobre o assunto.



"Revogar ou revisar são verbos equivalentes. Para rever uma legislação ao final tem de revogar as disposições em contrário. Essa celeuma em relação à reforma trabalhista é fumaça. Não ajuda na solução do problema que temos hoje, desemprego e baixa renda", disse, indicando que o partido não deve mudar o discurso



Programa de governo



Nesta terça-feira, 14, representantes das siglas que compõe a coligação (PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade) anunciaram ter chegado a um acordo sobre as diretrizes de seu programa de governo. Foram analisadas 124 emendas apresentadas por todos os partidos ao texto-base original, que causou polêmica ao retomar a ideia de "revogação" da reforma trabalhista.



Segundo nota enviada à imprensa, o documento atualizado será submetido à análise dos presidentes das legendas, a Lula e a Alckmin; e a primeira versão consolidada do texto deve ser divulgada já na próxima semana.