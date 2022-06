Mágico de Oz é o tema de Hopi Hari para a temporada de férias - Anderson Torres

Publicado 14/06/2022 15:47

São Paulo - Dia 24 de junho estreia a temporada de férias do Parque Temático Hopi Hari que este ano tem como tema: Férias Spetakularis: Oz - uma viagem ao reino mágiko já que a programação inclui um espetáculo teatral inspirado no Mágico de Oz, além de outras novidades, como o simulador da Montezum e a pista de minicarros elétricos.

Com grande destaque para a estrutura, várias mudanças de cenários, um palco giratório de seis metros de diâmetro, projeções, pirotecnia, efeitos especiais e tendo como base a trilha sonora original do filme “O Mágico de Oz” de 1939, o espetáculo ainda guarda outras surpresinhas. Para descobri-los, é só caminhar sobre a trilha de blocos amarelos e seguir além do arco-íris.

Na trama, Dorothy, uma garotinha, entra em uma aventura na companhia de seu fiel cãozinho, o Totó. E essa união os leva para um caminho cheio de aventura, emoção e novos amigos: o Espantalho sem cérebro, um Homem de Lata sem coração e um Leão sem coragem. Juntos, irão em busca do que lhes faltam, descobrindo que além do arco-íris uma estrela poderá brilhar, transformando seus sonhos em realidades.

Mas nem tudo é tão fácil como parece. Oz, um mágico da Cidade de Esmeraldas, promete ajuda-los, mas que isso terá um preço. Ou melhor, um desafio. Para descobrir o desenrolar dessa trama, os visitantes devem assistir ao espetáculo Oz – Uma Viagem ao Reino Mágiko, que acontece no Theatro de Kaminda aqui em Hopi Hari, com sessões em três horários: 16h, 17h15 e 18h30.