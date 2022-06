Homem de 52 anos que esfaqueou seis pessoas dentro de um ônibus - Reprodução

Publicado 22/06/2022 10:26 | Atualizado 22/06/2022 10:55

São Paulo - O autor de ataque a facadas em ônibus que deixou três mortos, em Piracicaba (SP), na tarde desta terça-feira, 21, escolheu as vitimas aleatoriamente e não tinha motivação, de acordo com a Polícia Civil. Outras três pessoas ficaram feridas, uma delas segue internada em estado grave.

O criminoso de 52 anos foi preso em flagrante logo em seguida pela Polícia Militar. O caso aconteceu por volta das às 15h, em uma das principais vias da cidade, nas proximidades do cruzamento com a Rua Regente Feijó, no segundo ponto após saída do Terminal Urbano da cidade. Segundo uma outra passageira, o homem saiu do terminal em silêncio e, repentinamente, começou a desferir as facadas.

De acordo com a delegada Juliana Ricci, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), o autor já tinha passagem pela polícia. "Até o que a gente tem de informação dele, ele não tinha nenhuma motivação pra ter feito o que fez e o pronto atendimento da Polícia Militar minimizou os danos, porque sem uma intervenção pronta, com certeza teria feito mais vítimas".

Segundo informações do EPTV, a delegada também informou que o homem não tinha nenhum vínculo com as vítimas. "Elas foram escolhidas de forma aleatória. E as informações que nós temos é que ele reside sozinho. Não temos informações ainda com relação à família dele".



Ricci ainda revelou que o autor disparou falas desconexas quando foi preso, mas que ainda não é possível afirmar se estava sob efeito de alguma substância.

Vítimas

Dentre as seis vítimas, duas mulheres e um homem não resistiram. Além desses, outras três pessoas foram socorridas para unidades de saúde da cidade, uma delas em estado grave.



Roseli Ramalho Ferreira de 55 anos, Adriana Coelho da Silva de 42 anos e Valdemar da Silva Venâncio de 68 anos foram as vítimas que não suportaram aos ferimentos. Roseli trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, após a divulgação do falecimento da mulher, a entidade emitiu uma nota de pesar em suas redes sociais.

"O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região comunica a todos que a Sede (Rua Prudente de Moraes, 914, centro) e o Clube recreativo (Av. Dois Córregos, 3110) estarão fechados nos dias (21/06) e (22/06), por motivo de luto, em decorrência do falecimento da funcionária Roseli Ramalho. Manifestemos nossos sentimentos de pesar e solidariedade a toda família e amigos", comunicou.



Duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC). Já a outra vítima, foi socorrida e conduzida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da rede municipal. Entre essas, um rapaz de 28 anos ainda se encontra em estado grave. As outras estão estáveis.