Homens se enfrentam com pedaços de madeira após jogo do Corinthians - Reprodução

Homens se enfrentam com pedaços de madeira após jogo do Corinthians Reprodução

Publicado 23/06/2022 10:08 | Atualizado 23/06/2022 10:08

São Paulo - Um homem morreu após ser espancado em uma briga entre as torcidas do Corinthians e do São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (23), em Itapevi, na Grande São Paulo. A confusão começou quando dois carros com são paulinos cercaram um ônibus de corintianos que voltava do jogo contra o Santos. Ao menos 70 pessoas foram detidas.

Imagens das câmeras de segurança da local registraram o momento em que os dois grupos se encontram. A grande maioria com camisas de torcida organizada e usando pedaços de madeira para agredir uns aos outros. Segundo a PM, os torcedores são paulinos apedrejaram um ônibus que transportava corintianos, deixando sete feridos por conta dos estilhaços de vidros quebrados.

Após o ataque, os corintianos desceram do ônibus e deram início a uma confusão generalizada. Um rapaz de vinte anos foi espancado pela torcida, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima não teve a identidade divulgada. O grupo foi levado para uma delegacia onde prestou depoimento.