Milton Ribeiro foi preso nesta quarta-feira - Agência Brasil

Publicado 23/06/2022 11:36 | Atualizado 23/06/2022 11:37

São Paulo - Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, deve passar por uma audiência de custódia às 14h desta quinta-feira (23). Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal (PF), realizada nesta quarta-feira, 22, contra tráfico de influência e corrupção envolvendo os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Outros presos na ação também participarão.

Ribeiro foi autorizado a permanecer em São Paulo e participar da audiência de custódia de forma virtual. O motivo da autorização não foi divulgado e o caso sege sob sigilo na Justiça. A expectativa era de que o ex-ministro fosse para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.



Ainda na noite de quarta a defesa do ex-ministro entrou com um pedido para que a prisão preventiva convertida em domiciliar. O ofício foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Os advogados de Ribeiro também pediram acesso ao processo que resultou na prisão do ex-ministro.