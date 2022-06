Publicado 23/06/2022 16:18

Florianópolis - A menina de 11 anos que engravidou após sofrer um estupro conseguiu realizar o aborto. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) no começo da tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o aborto foi realizado na última quarta-feira (22). O hospital "comunicou à Procuradoria da República, no prazo estabelecido, que foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor".

Procurado, o hospital informou que não dá informações sobre os pacientes, em respeito à privacidade, e porque o caso está em segredo de justiça. Já a advogada da família também não quis se pronunciar.

A menina descobriu a gestação quando tinha 22 semanas, mas foi impedida de realizar o procedimento e levada a um abrigo após decisão judicial. O caso ganhou repercussão na segunda-feira (20), após uma reportagem do Portal Catarinas e The Intercept.