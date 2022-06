Bolsonaro é criticado na internet após ser filmado mandando uma pessoa ficar para trás - Reprodução/Twitter

Publicado 26/06/2022 17:03

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi gravado na tarde deste domingo (26) mandando uma pessoa que estava ao seu lado “ficar para trás”. O vídeo, registrado na Marcha para Jesus de Balneário Camboriú (SC), circula pela internet associando a fala do mandatário à vice-governadora do estado, Daniela Reinehr (PL).

Nas imagens, Bolsonaro aparece em uma praia, cercado de apoiadores e ao lado do empresário Luciano Hang. Em uma tentativa de cumprimentar a multidão, ele e o dono da Havan dão alguns passos à frente de mãos dadas, enquanto algumas pessoas os seguem. Nesse momento, Bolsonaro vira para seu lado esquerdo e diz “Fica pra trás, meu Deus do Céu”. A vice-governadora de SC, que é apoiadora do presidente e pré-candidata à deputada federal, era a primeira pessoa à esquerda de Bolsonaro.

Quem não sabe que Bolsonaro odeia as mulheres? pic.twitter.com/QujEPtlNbr — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) June 26, 2022

Apesar de estar próxima do presidente, Daniela, por meio de sua assessoria, informou à CNN Brasil que Bolsonaro não se referia à ela. Segundo a sua equipe, o presidente falou com Jorge Seif Júnior, ex-secretário de Aquicultura e Pesca. Ela também se manifestou sobre o ângulo da imagem. “Editar vídeos com versões tendenciosas, para distorcer fatos, não faz parte da agenda de trabalho”, disse Daniela. O Dia tentou contato com a vice-governadora, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Em suas redes sociais, a vice-governadora publicou fotos e vídeos com Bolsonaro durante o evento. Em uma foto que mostra uma multidão vestida de verde e amarelo, Daniela escreveu: “Cadê o Datafolha?”, levantando dúvidas sobre a confiabilidade do levantamento.

A vice-governadora já esteve envolvida em polêmica, como na ocasião em que evitou responder se concordava com ideias neonazistas e com a negação do Holocausto judeu durante a Segunda Guerra. Seu pai, um professor de história, já relativizou o evento histórico.

Com a circulação do vídeo, alguns internautas relembram casos em que Bolsonaro já desrespeitou mulheres, como na ocasião em que empurrou e ameaçou bater na deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) após dizer que ela não merecia ser estuprada. Com o caso deste domingo, a tag "Bolsonaro odeia mulheres" chegou aos assuntos mais comentados do Twitter.

Apesar das acusações de que teria avisado o ex-ministro da Educação sobre a operação da PF, Bolsonaro não mencionou o assunto durante o evento. Em vez disso, ele preferiu tratar do tema aborto.

"Um lado defende o aborto, o outro é contra. Um lado defende a família, o outro quer cada vez mais desgastar os seus valores. Um lado é contra a ideologia de gênero, o outro é favorável. Um lado quer que seu povo se arme para que cada vez mais se afaste a sombra daqueles que querem roubar essa nossa tão sagrada liberdade", afirmou.