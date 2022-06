Tárik Lima e namorada morrem após acidente - Reprodução

Publicado 27/06/2022 11:13

Rio - O cantor Tárik Lima morreu na madrugada deste domingo, dia 26, após ser vítima de um grave acidente na BR-101, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Ele e a namorada, Gabrielle Oliveira, estavam em uma moto quando colidiram com um carro, na última sexta-feira, dia 24. A jovem, que estava na garupa, morreu na hora. Já o artista foi levado ao Hospital de Trauma, mas não resistiu.

Através do Instagram Stories, a equipe de Tarik informou que o artista morreu durante uma cirurgia de amputação de uma das pernas após sofrer uma parada cardíaca. "É com muita dor no coração, mas a gente precisa dizer a verdade. O Tarik entrou pro bloco cirúrgico e teve uma parada cardíaca e, infelizmente, veio a nos deixar".

O velório de Tárik acontece na manhã desta segunda-feira, no Morada da Paz, localizado no bairro de Jaguaribe. Cerimônia é aberta ao público.