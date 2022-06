Casal saíu do Ceará para visitar o filho, que morava no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 26/06/2022 20:55 | Atualizado 27/06/2022 07:52

Os idosos que foram mortos a facadas no Jardim Botânico serão sepultados nesta terça-feira (28), às 17h, no Cemitério Jardim Metropolitano, em Fortaleza (CE). Osélia Coelho, 72, e Geraldo Coelho, 73, saíram do Ceará para visitar o filho no Rio. O casal foi assassinado pelo ex-namorado de seu filho, que teria sofrido um ataque de ciúmes.

"Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Sabemos que Geraldo e Osélia eram pessoas queridas muito queridas por todos pelo seu amor, carinho, zelo, amizade e alegria. Para sempre teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade", disse em um post no Instagram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel do Humaitá foram acionados às 0h23 para o local do crime. Ao chegarem, encontraram os corpos de Geraldo Coelho, de 73 anos, e Osélia Coelho, 72, no apartamento.

Cristiano era namorado de Felipe da Silva Coelho, filho do casal de idosos. Felipe e Cristiano estavam em processo de separação desde o último carnaval, no entanto, ainda moravam no mesmo apartamento.

O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes, já que Felipe havia saído para curtir a noite de sexta-feira com amigos em uma festa. Inconformado, Cristiano teria atacado os pais do namorado a facadas.

Em seguida, ele teria ligado para Felipe dizendo que seus pais estariam passando mal. Ao chegar no apartamento, Felipe encontrou os idosos mortos e Cristiano, desacordado.

"Ele me mandou uma mensagem: 'você não vai voltar para casa, seu escroto?'. Eu estava no Uber. Quando cheguei em casa, vi os dois no sofá, com muito sangue. Eu esperava encontrar minha mãe passando mal. Os dois estavam mortos. Eu comecei a gritar e chamei a polícia e os Bombeiros. Eu encontrei ele no box do banheiro do quarto dele e ele estava desacordado", disse Felipe em entrevista à Super Rádio Tupi.

Cristiano estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.Neste domingo (26), a Secretaria Municipal de Saúde informou que ele foi transferido para oHospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Procuradas novamente neste domingo, a Marinha do Brasil e aPolícia Civil não retornaram às mensagens.