Inscrições começam nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 28/06/2022 09:36

Estudantes já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2022, a partir desta terça-feira, 28 até 23h59 de sexta-feira, 1º de julho. Interessantes devem acessar a página do programa. A ferramenta utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para filtrar as notas de cortes para alunos que desejam cursar a graduação em instituições de ensino públicas.

Para se inscrever, o estudante deve ter tirado nota superior a zero na redação e não pode ter participado do Enem na condição de treineiro. O interessado deve entrar na conta do Sisu e escolher as duas opções de curso e acompanhar as notas de corte divulgadas diariamente durante o período de inscrição.



A lista de selecionados deve ser divulgada em 6 de julho de 2022 e o aluno só pode ser aprovado uma das opções dos cursos marcados na inscrição. Para aqueles que conseguiram índices suficientes nas duas opções de curso, o sistema permitirá a matrícula apenas na que foi colocada como prioritária.



As notas de corte parciais ficarão disponíveis ao selecionar um curso e uma modalidade, seja ampla concorrência ou nas opções de cotas sociais, no site do Sisu a partir de 29 de junho. Ao acessar a conta, o candidato verá também qual a sua posição na lista dos que já se inscreveram. Escolhendo um curso em que a nota de corte está alta, o estudante pode selecionar outra opção com uma pontuação mais baixa. Essa seleção pode ser feita a qualquer momento até o dia do fechamento das inscrições.

Cronograma do Sisu do 2º semestre

Inscrições: de 28 de junho a 1º de julho

Resultados: 6 de julho

Matrículas: de 13 a 18 de julho