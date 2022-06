Presidente da Caixa, Pedro Guimarães - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente da Caixa, Pedro GuimarãesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/06/2022 10:34

O evento da Caixa para tratar da estratégia para o ano safra 2022-2023 nesta quarta-feira (29) será apenas para o público interno do banco e convidados. Originalmente, o evento, que ocorre no mesmo dia do lançamento do Plano Safra, teria um pronunciamento do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e uma entrevista coletiva à imprensa.

Na noite de terça-feira, porém, a Caixa avisou, sem explicar o motivo, que o pronunciamento e a coletiva foram cancelados, mas não informou sobre se o evento poderia ser acompanhado pela imprensa. Hoje, após questionamentos da reportagem, a assessoria do banco acrescentou que o evento será só para o público interno e convidados.

O aviso sobre o cancelamento ocorreu após o portal Metrópoles publicar nesta terça-feira que Guimarães é investigado pelo Ministério Público Federal por suposto crime de assédio sexual.