Boca Aberta agride Arthur do Val em Londrina, SCReprodução / Redes sociais

Publicado 29/06/2022 21:52 | Atualizado 29/06/2022 22:50

Uma briga chamou a atenção de quem passava na tarde desta quarta-feira na zona norte de Londrina, cidade no norte do Paraná. O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta, agrediu no meio da rua o ex-deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei.



A confusão aconteceu em frente ao escritório de Boca Aberta enquanto Arthur tentava entregar uma "nota fiscal do povo" para Boca Aberta Junior. Em entrevista ao Paraná Portal, o ex-deputado afirma que Mamãe Falei chegou ao gabinete acompanhado de outros três integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre), quando foi surpreendido pela forma agressiva que foram recebidos.



Assista ao vídeo:

"Vem aqui, vagabundo. Aqui não. Vem cá. Você vem de São Paulo, você merece levar tapa na cara. Foi estuprar ucraniana, vagabundo", gritou Boca Aberta fazendo referência aos episódios de misoginia envolvendo o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). "Vem aqui, vagabundo. Aqui não. Vem cá. Você vem de São Paulo, você merece levar tapa na cara. Foi estuprar ucraniana, vagabundo", gritou Boca Aberta fazendo referência aos episódios de misoginia envolvendo o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

"Estuprador, vagabundo cassado. Chama a polícia. Ele estão aqui. Dá na cara dele. Vagabundo, estuprador", completou.

Integrantes do MBL e Boca Aberta têm trocado acusações, principalmente nas redes sociais, devido a um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a compra de equipamentos de informática de empresas fantasma.

Boca Aberta teve seu mandado cassado em agosto de 2021 por causa de irregularidades envolvendo membros de seu gabinete no esquema conhecido como 'rachadinha'. Já Arthur do Val perdeu o mandato na câmara paulista depois de se envolver em um escândalo na Ucrânia, no início da guerra com a Rússia. O parlamentar foi flagrado em áudios fazendo comentários de conteúdo sexista e xenofóbicos contra as mulheres ucranianas. Antes mesmo de ser cassado, Arthur renunciou ao cargo.